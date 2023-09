Mercato : Comment le BVB a tenté d’attirer Xavi Simons

Le PSG a usé de ses forces et d’une clause de rachat prioritaire afin de recruter une nouvelle fois Xavi Simons. En ce sens, ce dernier est de nouveau un joueur du club de la capitale depuis cet été 2023. Cependant, afin de trouver un temps de jeu conséquent, le Néerlandais a rejoint le RB Leipzig en prêt, malgré l’intérêt du Borussia Dortmund.

S’il est fortement attaché au Paris Saint-Germain, le jeune Xavi Simons a rejoint le club de la capitale après une saison réussie du côté du PSV Eindhoven. Cependant, afin de trouver du temps de jeu conséquent au cours de l’exercice 2023/2024, le joueur formé au PSG a rejoint le RB Leipzig en prêt. Avec le club de Bundesliga, Xavi Simons connaît des débuts plutôt réussis. En effet, en six rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans présente un tableau de statistiques avec trois buts et quatre passes décisives. Des premiers pas dans le football d’outre-Rhin qui font le bonheur des supporters de l’écurie Red Bull, mais qui aurait pu bénéficier à un autre club allemand. En effet, au lendemain de la victoire (2-0) du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund, nos confrères de BILD parlent de la « cible majeur » qu’était Xavi Simons pour le club qui s’est incliné au Parc des Princes ce mardi pour la première journée de Ligue des Champions. Cependant, si les feux semblaient être au vert, le deal n’a pas abouti, faisant face à l’inflexibilité du PSG dans ce dossier.

Le PSG compte sur Xavi Simons ?

En effet, s’il est aujourd’hui un joueur du RB Leipzig, le contrat de Xavi Simons prendra fin en juin 2024. Outre cette date, le Néerlandais retrouvera les couleurs Rouge & Bleu du PSG, à la fin de son prêt. Un scénario que ne souhaitait pas le BVB. Toujours selon BILD, si les discussions entre le Borussia Dortmund et Xavi Simons étaient positives, le refus catégorique des dirigeants parisiens d’inclure une option d’achat aurait freiné leurs homologues allemands dans ce dossier. Estimé aujourd’hui à 40 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, Xavi Simons fera ses premiers pas au Campus PSG au cours de l’été 2024, et représentera une réelle valeur ajoutée au sein de l’effectif de Luis Enrique, ou alors une plus value sur le marché des transferts … .