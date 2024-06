Mercato : Comment le PSG compte gérer les retours de prêt ?

Cet été 2024 sera décisif pour le PSG qui devra se montrer actif sur le marché des transferts afin de se renforcer. Cependant, les dirigeants parisiens seront observés également pour leur travail dans le sens des départs et plus particulièrement dans la gestion des retours de prêt.

Le mercato estival 2024 a ouvert ses portes depuis ce lundi 10 juin en France et le PSG voit d’ores et déjà les pistes se multiplier dans la rubrique transferts des médias du monde entier. Avancer sur le chantier que représente la défense, enregistrer d’importants renforts au milieu de terrain, remplacer le mieux possible Kylian Mbappé ou encore apporter de la concurrence à Gianluigi Donnarumma, voilà des dossiers qui pourraient occuper tout l’été des dirigeants du Paris Saint-Germain. Cependant, ces derniers devront trouver du temps et de l’énergie afin de d’affiner l’effectif de Luis Enrique qui pourrait être encombrer par de nombreux retours de prêt. Outre l’intégration de Gabriel Moscardo au groupe professionnel et le dossier complexe qu’est celui de Xavi Simons, le club de la capitale devrait enregistrer 8 retours de prêt : Ilyes Housni, Ismaël Gharbi, Noha Lemina, Colin Dagba, Ayman Kari, Renato Sanches, Juan Bernat et Cher Ndour.

Des prêts pas très concluants

En prêt cette saison 2023/2024 du côté du SL Benfica, Juan Bernat n’a disputé que 4 rencontres depuis l’été dernier, et devrait naturellement rentrer à Paris selon les informations de Foot Mercato. Ces derniers affirment que la direction Rouge & Bleu cherchera à s’en débarrasser et pourrait profiter de l’intérêt du Betis Séville évoqué dans les colonnes de Mundo Deportivo. A un an de la fin de son contrat, Juan Bernat pourrait combler le manque du septième de Liga en 2023/2024 sur le flanc gauche de sa défense. Une belle opportunité pour le PSG de tenter de tirer quelques millions d’euros de cette opération, pour un joueur valorisé à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.

Même son de cloche pour Renato Sanches à l’AS Roma. Le milieu de terrain portugais n’a pas été épargné par les blessures en Italie n’a donc pas su trouver le rythme nécessaire pour le haut niveau, sous les ordres de José Mourinho, ou Daniele De Rossi. En ayant pris part à douze petits matchs, Renato Sanches sera logiquement de retour au Campus PSG dans quelques semaines, tant l’AS Roma ne lèvera pas l’option d’achat associée à son prêt. Toujours selon Foot Mercato, « le Paris Saint-Germain ne compte pas sur lui et veut s’en débarrasser« . Si certains clubs turcs étaient évoqués comme potentiels points de chute, la porte de Fenerbahçe semble se fermer avec la nomination de José Mourinho sur le banc. Le Besiktas, Galatasaray ou encore l’Olympiakos restent des pistes à ce stade du mercato.

Jamais deux sans trois. Là encore, un prêt non concluant pour un joueur du PSG : Cher Ndour. Arrivé sous les cieux parisiens au mercato estival 2023 libre de tout contrat en provenance du SL Benfica, l’Italien a passé une première partie de saison en n’étant pas utilisé par Luis Enrique avant de trouver une porte de sortie en prêt au Sporting Braga. Un prêt au cours duquel le milieu de terrain de 19 ans a pris part à huit matchs. S’il n’a pas su convaincre pour son retour au Portugal, Cher Ndour aurait la volonté de s’imposer au PSG. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Foot Mercato qui évoque tout de même deux clubs promus en Série A qui surveilleraient la situation du joueur : Côme et Parme. Les deux clubs italiens pourraient approcher le Paris Saint-Germain pour un prêt en cas de feu vert de la direction parisienne. De son côté, Cher Ndour souhaiterait effectuer la tournée estivale avec le groupe de Luis Enrique avant de se fixer des objectifs pour la saison 2024/2025.

Quid des titis ?

Chez les jeunes formés au PSG, les prêts ont également été peu concluant, à l’image de celui d’Ilyes Housni. L’attaquant a évolué cette saison au Qatar au club d’Al-Sadd. Avec un bilan de 6 matchs et un but, le titi parisien chercherait d’ores et déjà une porte de sortie, tant son avenir devrait s’écrire loin de son club formateur. Certains clubs de Ligue 2 ou de Belgique seraient intéressés. Toujours pour les offensifs, Noha Lemina sera de retour de prêt de Wolverhampton. A 18 ans, le natif de Libreville (Gabon) a rejoint le club de son grand frère Mario Lemina, après une première partie de saison en prêt du côté de la Sampdoria. Avec les Wolves en seconde partie de saison, Noha Lemina n’a disputé aucun match avec les professionnels, et trois petites rencontres avec l’équipe U21.

Un prêt encourageant pour Ismaël Gharbi A Lausanne (Suisse), le titi parisien a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 6 buts et 6 passes décisives. Au sujet de l’avenir du franco-espagnol, Foot Mercato avance que des clubs devraient se positionner sans aucun doute. Si les joueurs du PSG ont été prêtés au quatre coins du monde, certains sont restés en France. C’est le cas d’Ayman Kari (FC Lorient) et Colin Dagba (AJ Auxerre). Le premier, milieu de terrain, a disputé 15 rencontres avec les Merlus (1 but, 1 passe décisive), un total insuffisant pour que le club breton puisse lever son option d’achat. Le natif d’Ivry-sur-Seine (94), sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, pourrait prendre part à la tournée estivale sous les ordres de Luis Enrique, et ainsi être testé par le technicien espagnol. Colin Dagba, latéral droit, a été la doublure de Paul Joly en Bourgogne. Au terme d’une saison avec une montée en Ligue 1 à la clé, le joueur de 25 ans, avec une dernière année de contrat restante, « espère également se relancer pour éviter de connaitre un destin à la Layvin Kurzawa« , selon Foot Mercato.