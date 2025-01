Mercato : Comment le PSG va prêter Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ?

Alors que le PSG se prépare à disputer le match le plus important de saison jusque-là, le mercato hivernal fait des siennes. En effet, afin de le gérer au mieux, les dirigeants parisiens doivent se pencher sur plusieurs dossiers à la fois.

La semaine passée, le Paris Saint-Germain a officialisé le l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples dans le cadre d’un transfert et d’un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu’en 2029. L’opération a coûté au club de la capitale, 70M€ + des bonus. Dans le sens inverse, Randal Kolo Muani a lui aussi traverser les Alpes afin de s’engager avec la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt payant jusqu’à la fin de cette saison 2024/2025. Quelques jours après le départ de l’attaquant français, ce mercredi 22 janvier, Milan Skriniar se rend à Istanbul afin de négocier avec Fenerbahçe pour lui aussi un prêt payant jusqu’à la fin de la saison. Cependant, les deux départ ne sont pas encore officiels. En effet, s’il s’entraîne d’ores et déjà avec le groupe de Thiago Motta, Randal Kolo Muani n’as pas encore été présenté à ses nouveaux supporters et aux journalistes locaux. La raison ? Le nombre de prêt en cours du PSG trop nombreux pour en ajouter. Ainsi, afin d’aller au bout de leurs plans, les dirigeants parisiens doivent mettre fin à des prêts, dans le but de libérer et acté les dossiers Milan Skriniar et Randal Kolo Muani.

C’est dans ce contexte que Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, affirme que Cher Ndour devrait être rappelé de son prêt au Besiktas afin de s’en séparer définitivement dans le cadre d’un transfert. Plusieurs clubs italiens seraient intéressés. De plus, le PSG devrait encore céder deux joueurs pour décanter les dossiers de Kolo Muani et Skriniar. Une information confirmée par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, qui ajoute que « tout devrait être bouclé prochainement pour pouvoir valider les prêts de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani à la Juventus« .