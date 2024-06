Mercato : Concurrence pour le PSG dans le dossier Coman ?

Le PSG se verrait bien rapatrier son ancien titi Kingsley Coman, cependant la concurrence sera rude sur ce dossier de grande envergure.

Le PSG compte accélérer dans les prochaines semaines concernant son recrutement estival. Si l’arrivée de Matvey Safonov est d’ores et déjà bouclé, les pistes défensives sont nombreuses et se multiplient : Yoro, Geertruida, Tapsoba… mais c’est sur un offensif que l’actualité parisienne est dirigée ces dernières heures. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, Kingsley Coman serait dans le viseur du PSG. Des discussions auraient même déjà eu lieu avec l’entourage du joueur, qui serait ouvert à un retour dans son club formateur. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, le Titi de 28 ans dispose d’un bon de sortie pour cet été. L’ailier droit est valorisé à 40-50M€ par son club. Bourré de talent mais miné par une multitudes de pépins physiques, on pourrait imaginer Paris seul sur ce dossier. Cependant, une information venue d’Outre-manche vient prouver le contraire.

❗️ Le PSG, le Barça et un club de PL (dont le nom n’a pas filtré) sont bien intéressés par Kingsley Coman 🔎🇫🇷



Le prix du transfert est estimé à environ 50M€ 💰



[@skysports_sheth] pic.twitter.com/kpwt4ZQ77d — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 25, 2024 X : CanalSupporters

Coman a la côte

D’après notre confrère anglais de Sky Sports, Dharmesh Sheth, le PSG ne serait pas seul sur le dossier de Kingsley Coman. Le FC Barcelone, ainsi qu’un club de Premier League dont le nom n’a pas filtré, sont aussi intéressés par l’ailier du Bayern Munich, actuellement avec l’équipe de France à l’Euro 2024. On peut imaginer les Rouge & Bleu comme étant les mieux placés pour accueillir le natif de Paris, même si ses blessures à répétitions inspirent le scepticisme. Une lueur d’espoir réside dans le staff médical parisien, qui est parvenu à bien gérer les cas de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, souvent victimes de blessures dans leurs anciens clubs avant leur arrivée au Paris Saint-Germain.