Mercato : Confirmation du dossier Dean Huijsen pour le PSG !

Dans leur quête de renfort défensif, les dirigeants du PSG semblent avoir coché le nom de Dean Huijsen. Le jeune espagnol s’approcherait de jour en jour d’une signature sous les cieux parisiens, et les dernières informations vont dans ce sens.

Dès le début du mercato estival, et avant même l’ouverture de ses portes, le PSG a ciblé le secteur défensif comme ligne à renforcer. Avec le niveau affiché par Milan Skriniar, le retour difficile de Presnel Kimpembe, la blessure de Lucas Hernandez et l’inexpérience de Lucas Beraldo, les dirigeants parisiens avaient érigé Leny Yoro comme priorité absolue de cet été 2024. Cependant, le jeune défenseur français du LOSC fait du Real Madrid son souhait premier et s’éloigne toujours autant du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, qui évoque la piste la plus chaude en défense sur le marché pour le club de la capitale. En effet, ce dernier confirme l’existence de négociations entre le PSG et la Juventus Turin pour le dossier Dean Huijsen. Le jeune espagnol formé chez les Bianconeri serait lui d’ores et déjà d’accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain, et reste dans l’attente d’un accord entre les deux clubs qui discutent pour trouver la meilleure formule. Pour rappel, nos confrères italiens du quotidien la Repubblica vont dans le même sens ce mardi, en évoquant la somme de 20 millions d’euros, qui permettrait au club de la Vieille Dame d’avancer sur la piste Teun Koopmeiners pour renforcer son milieu de terrain.

Qui est Dean Huijsen ?

Dean Huijsen est natif des Pays-Bas mais a rallier l’Espagne très jeune, étant de passage notamment au centre de formation de Malaga. Par la suite, le défenseur central d’1m97 a rejoint les rangs de la Juventus Turin dont il porte les couleurs depuis l’été 2021. Aujourd’hui, le joueur de 19 ans est sous contrat avec les Bianconeri jusqu’en 2028 et sort d’une saison 2023/2024 en prêt du côté de l’AS Roma. Avec le club de la Louve, Dean Huijsen a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, pour deux buts et une passe décisive. Pour sa première saison complète dans la cour des grands, est passé derrière et a appris avec Evan Ndicka, Diego Llorente ou encore Gianluca Mancini.

Sur le plan international, ayant passé sa jeunesse en Espagne, Dean Huijsen a évolué en U17, U18 et U19 avec les Pays-Bas, avant d’opter pour La Roja pour les Espoirs depuis le mois de mars 2024, comptant à ce jour deux sélections. Si le montant de 20M€ a été évoqué ce mardi dans les colonnes de la Repubblica, celui-ci correspond au double de l’estimation de sa valeur marchande sur le site spécialisé Transfermarkt.