Mercato – Contact établi entre le PSG et Victor Osimhen

Cet hiver, le PSG pourrait tenter de recruter un attaquant de pointe. Ces derniers jours, le nom de Victor Osimhen est revenu dans l’actualité parisienne. Des premiers contacts auraient eu lieu dans ce dossier.

Si le PSG possède Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans son effectif, il pourrait tout de même tenter de recruter un attaquant de pointe lors du mercato hivernal. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait quitter les Rouge & Bleu cet hiver. Si c’est le cas, les dirigeants parisiens se pencheraient alors sur l’achat d’un numéro 9. Ces derniers jours, le nom de Victor Osimhen est revenu dans l’actualité du PSG.

Victor Osimhen pas insensible à l’intérêt du PSG

Cet été, le PSG a pensé à recruter l’attaquant mais Luis Enrique aurait repoussé cette possibilité. L’international nigérian avait alors rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt en provenance de Naples, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale aurait contacté Victor Osimhen pour évoquer une possible arrivée cet hiver. Le média sportif indique que l’attaquant connait l’intérêt du club et n’y est pas insensible, même s’il se sent bien en Turquie, où il a particulièrement bien été accueilli. RMC Sport indique que ce dossier s’annonce tout de même complexe. « D’abord, parce qu’il n’est pas certain que Luis Enrique, déjà réticent l’été dernier, ne valide la venue du buteur. Ensuite, en raison de la situation contractuelle de Victor Osimhen. L’attaquant, qui a joué dix matchs du championnat turc cette saison et quatre de Ligue Europa, appartient toujours au Napoli, ce qui impliquerait donc une négociation à trois avec Galatasaray. »

Un dossier lié à l’avenir de Randal Kolo Muani

Des discussions existent, mais sans aucune assurance qu’elles puissent aboutir. S’il se murmure qu’une clause de sortie a été fixée à 75 millions d’euros par le club italien, le PSG privilégierait la formule d’un prêt avec option d’achat, lance RMC Sport. Fabrice Hawkins assure que ce dossier dépend de Randal Kolo Muani. L’international français est sollicité par plusieurs clubs, en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Ligue 1 avec Monaco. RMC Sport indique également que le PSG pourrait aussi choisir d’investir sur un ailier cet hiver pour apporter de la concurrence à Bradley Barcola. « Des discussions ont eu lieu dans ce sens ces derniers jours. Un joueur dont le nom n’a pas filtré a été contacté. Sauf retournement de situation, ce ne sera pas Rayan Cherki, qui a des partisans en interne… mais aussi des opposants qui espéraient le voir venir l’été dernier. » Un joueur pourrait arriver dans le secteur offensif. Son identité pourrait dépendre d’une qualification ou non en Ligue des champions. Ce qui augurerait des derniers jours de mercato bouillants, conclut RMC Sport.