Mercato : Contacts confirmés entre Coman et le PSG

Le PSG voudrait rapatrier son ancien titi Kingsley Coman, les contacts ont d’ailleurs déjà eu lieu entre le joueur et le club de la capitale.

Le PSG commence a accélérer ses démarches pour le mercato estival. Les pistes Geertruida et Kvara semblent être les plus avancées, mais c’est aussi avec un autre offensif que les discussions ont lieu : Kingsley Coman. Des rumeurs indiquaient que des discussions ont eu lieu avec l’entourage du joueur, qui serait ouvert à un retour au PSG, son club formateur. Néanmoins, Paris n’est pas le seul club à s’intéresser à l’ailier : le FC Barcelone et un club non identifié de Premier League sont également en lice. Le PSG pourrait être le mieux placé pour accueillir le joueur, malgré ses problèmes physiques récurrents. Si l’information restait à prendre avec des pincettes, la confirmation est tombée.

🚨 Des discussions ont bien eu lieu entre Kingsley Coman et le PSG… mais pas encore avec le Bayern Munich 🗣️🇫🇷



Le joueur est à la recherche d'un nouveau défi et le Bayern est prêt à le vendre ⏳



Un nouveau défi ?

Selon notre confrère allemand de Bild, Tobi Altschäffl, des discussions ont bien eu lieu entre Kingsley Coman et le PSG ! Cependant, il n’y a pas encore de contacts pour l’instant avec le Bayern Munich. En outre, le club bavarrois est prêt à le vendre, et le joueur est à la recherche d’un nouveau défi. Aux dernières nouvelles, un montant compris entre 40 et 50M€ serait suffisant pour convaincre le club allemand de céder le Français. Le doute ne subsiste pas tant sur la volonté du joueur, mais plus sur la pertinence de ce transfert pour Paris. Bourré de talent, Kingsley Coman reste un joueur très régulièrement blessé et peu décisif… Affaire à suivre.