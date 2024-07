À la recherche de joueurs offensifs pour la saison à venir, le PSG avait réactivé la piste menant à Victor Osimhen. Mais les négociations se sont refroidies.

À moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1, le PSG compte seulement deux nouvelles arrivées dans ses rangs, Matvey Safonov et Gabriel Moscardo. Mais, le board parisien a bien l’intention d’accélérer sur plusieurs dossiers comme celui de João Neves. Si la piste surprise Jadon Sancho a fait son apparition, celle menant à Victor Osimhen a connu un coup de frein.

Victor Osimhen pourrait rester une saison supplémentaire à Naples

En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, les négociations pour une arrivée de l’attaquant du Napoli se sont refroidies ces dernières heures, sans que ce dossier ne soit complètement terminé. Pour une arrivée de l’international nigérian, le club de la capitale devait faire de la place en attaque. Cependant, ni Gonçalo Ramos ni Randal Kolo Muani ne sont proches d’un départ. Face à cet obstacle, Victor Osimhen « a même parlé de rester à Naples, en privé. Il doit avoir une discussion à ce sujet avec Conte », explique le journaliste de L’Equipe. Pour rappel, l’ancien Lillois est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club italien.

Loïc Tanzi apporte également quelques informations sur le dossier Jadon Sancho. Si la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia n’est pas complètement abandonnée par le PSG, le board parisien avance sur d’autres solutions dont celui menant à l’international anglais. Le profil a été validé par Luis Enrique. Et en plus des discussions pour un transfert de Manuel Ugarte, le PSG et Manchester United pourraient être liés sur un autre dossier. En effet, toujours selon Loïc Tanzi, Paris apprécie beaucoup le profil du milieu des Red Devils, Bruno Fernandes (29 ans). « Certaines sources annoncent un intérêt important du PSG » pour l’international portugais encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club mancunien.