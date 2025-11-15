Mercato – Crystal Palace fixe le prix pour Daniel Muñoz

Le nom de Daniel Muñoz est apparu dans l’actualité mercato du PSG. Il penserait à lui pour remplacer Achraf Hakimi. Crystal Palace a fixé son prix pour son latéral droit.

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche après un tacle par derrière de Luis Diaz lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétitions avec le club de la capitale. Si l’achat d’un latéral droit n’était pas une des priorités des dirigeants parisiens, cela pourrait changer avec cette absence prolongée de l’international marocain. Plusieurs noms ont été avancés ces derniers jours dans cette optique, dont celui de Daniel Muñoz.

Le joueur aspire à franchir un cap dans sa carrière

Performant avec Crystal Palace, l’international colombien serait dans le viseur du PSG pour remplacer son numéro 2. Mais dans ce dossier, le champion d’Europe n’est pas seul puisque Manchester City, le FC Barcelone et Chelsea aimeraient le recruter. Selon les informations de Caughtoffside, Crystal Palace ouvrirait la porte à un départ de Daniel Muñoz uniquement s’il recevait au minimum 30 millions d’euros pour son transfert. Le média spécialiste du mercato conclut en expliquant que le joueur ne serait pas contre quitter le club londonien, lui qui aspire à franchir un cap dans sa carrière et à rejoindre un club plus prestigieux.