A l’occasion du mercato estival, le PSG n’a signé jusque-là que le seul Matvey Safonov. Toutefois, les pistes sont nombreuses pour le club de la capitale.

Depuis Leny Yoro, ou encore récemment Dean Huijsen, le PSG ne voit pas de pistes naître en défense. Cependant, pour son milieu de terrain et son attaque, le club de la capitale multiplie les dossiers. Si le mercato parisien manque d’officialisation à deux semaines de la reprise de la compétition, l’éditorialiste Daniel Riolo, sur les ondes d’RMC sur l’After Foot, s’est exprimé à ce sujet en évoquant trois pistes chaudes pour le Paris Saint-Germain : « Nico Williams est la priorité n°1 du PSG. Ils vont tout faire pour l’obtenir. Le Barça le veut aussi, mais ils n’ont pas les moyens. Le PSG mettra ce qu’il faut, et lorsqu’il s’agit d’argent, ils parviennent toujours à leurs fins. João Neves va signer, et ça ne va pas tarder à se boucler pour Désiré Doué« . A en croire les informations de Daniel Riolo, le club de la capitale s’apprête donc à réaliser une deuxième partie de mercato très active et surtout attrayante.