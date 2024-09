Mercato – Danilo Pereira a trouvé un accord avec Al-Ittihad

Quatre ans après son arrivée au PSG, Danilo Pereira va prendre la direction de l’Arabie saoudite et Al-Ittihad. L’international portugais a en effet trouvé un accord avec le club saoudien.

Malgré une bonne saison lors de l’exercice 2023-2024, Danilo Pereira, qui arrive en fin de contrat le 30 juin 2025 avec le PSG, n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique. Invité à trouver un club lors de ce mercato estival, l’international portugais a eu quelques touches en Europe, avec notamment le FC Porto, son ancien club, l’Atlético de Madrid ou le FC Barcelone. Mais le PSG s’est montré gourmand en demandant 10 millions d’euros. Encore Parisien à l’issue du mercato, Danilo était furieux contre sa direction et décidé de quitter les Rouge & Bleu.

Un transfert de 5 millions d’euros

Déjà intéressé il y a quelques semaines, Al-Ittihad est revenu à la charge ces derniers jours, son mercato fermant ses portes ce soir. Alors qu’on expliquait plus tôt dans la journée que le PSG et le club saoudien avaient trouvé un accord pour le transfert de Danilo Pereira contre cinq millions d’euros, il ne manquait plus que l’accord du joueur. Et selon les informations de l’Equipe, le milieu reconverti en défenseur central a trouvé un accord avec le club de Djeddah pour son futur contrat. Il devrait être officialisé dans les prochaines heures. En Arabie saoudite, il retrouvera deux anciens Parisiens, Moussa Diaby et Laurent Blanc sur le banc.