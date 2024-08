Le PSG continue de travailler dans le sens des départs afin d’alléger son effectif. C’est ainsi que le dossier de Danilo Pereira est sur le bureau des dirigeants parisiens qui tentent de se séparer du joueur de 32 ans.

En 2020, le PSG recrute Danilo Pereira en prêt contre 4M€, avant de verser 16M€ l’été d’après au FC Porto pour le transfert définitif. Aujourd’hui, à 32 ans, le Portugais entre dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. La situation contractuel du joueur conjuguée au fait qu’il ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique pousse la direction du club de la capitale à lui trouver une porte de sortie en cette fin de mercato estivale. Ainsi, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, ce vendredi soir (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes face au MHSC, Danilo Pereira n’est pas convoqué dans le groupe, à l’instar d’autres joueurs sur le départ : Milan Skriniar, Nordi Mukiele, Juan Bernat, Manuel Ugarte, Ayman Kari et Carlos Soler. Si le FC Porto était un temps évoqué comment potentiel point de chute pour Danilo Pereira, la piste a rapidement pris du plomb dans l’aile avec les exigences du PSG, évoquées par le président du club portugais lui-même : « Nous n’avons pas de nouvelles pour Danilo. C’est un joueur du PSG. Nous avons manifesté notre intérêt pour sa signature il y a environ un mois et demi. Vu les valeurs que le PSG nous a montrées, nous nous sommes immédiatement retirés des négociations« , avait déclaré André Villas-Boas à la presse ces derniers jours.

❗️Danilo Pereira doit se trouver un nouveau point de chute et pourrait atterrir à Al-Ittihad 🛬



Les Saoudiens ont commencés à travailler pour le faire venir, mais doivent d'abord libérer de la place dans leur effectif 🇵🇹



Si l’intérêt d’un club saoudien a été évoqué ces derniers jours, nos confrères de L’Equipe assurent aujourd’hui qu’Al-Ittihad travaille aujourd’hui sur le recrutement de Danilo Pereira. Le club entraîné par Laurent Blanc doit d’abord faire de la place dans son effectif avant d’avancer sur le piste le menant au Portugais du PSG. Après quatre saisons en Rouge & Bleu, le numéro 15 parisien pourrait donc plier bagage dans les prochains jours, voire prochaines semaines. En effet, si le mercato ferme ses portes le 31 août prochain pour la grande majorité du marché européen, l’Arabie Saoudite pourra continuer de faire ses emplettes jusqu’au 6 octobre.