Mercato : Danilo Pereira prend son envol pour Al-Ittihad

Le mercato estival a fermé ses portes pour la grande majorité des championnats européens, mais pas encore en Arabie Saoudite. Jusqu’à ce lundi soir à 00h00, les clubs de Saudi Pro League peuvent poursuivre leurs dernières emplettes. Ainsi, le mercato du PSG n’est pas totalement terminé.

Si dans le sens des arrivées le Paris Saint-Germain a enregistré le renfort de quatre joueurs (Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué), les départs ont été plus nombreux. Entre les prêts, les transferts ou encore les joueurs en fin de contrat, le club de la capitale s’est séparé de pas moins de 11 joueurs ces dernières semaines. Si le marché des transferts estival a fermé ses portes, un douzième joueur pourrait plier bagage sous les cieux parisiens. En effet, le mercato estival 2024 ferme ses portes ce lundi à 00h00 pour l’Arabie Saoudite, qui devrait piocher dans les rangs parisiens. Le club d’Al-Ittihad, coaché par Laurent Blanc, serait en passe de boucler le transfert de Danilo Pereira. Le Portugais de bientôt 33 ans (le 9 septembre prochain) n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique, et a réalisé sa visite médicale ces dernières heures à Paris selon Fabrizio Romano, avant de voyager en direction de l’Arabie Saoudite afin de parapher son contrat. Dans cette opération, le PSG ne souhaitait qu’un transfert définitif, et récupère 5M€. Un voyage à venir en direction du pays du Golfe confirmé par le journaliste français Fabrice Hawkins.