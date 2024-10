À la recherche d’un ailier pendant le mercato estival, le PSG avait pendant un certain temps jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, qui a finalement été retenu par son club du Napoli.

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, les dirigeant du PSG ont pendant longtemps cherché un ailier capable d’apporter une touche technique dans le secteur offensif. Et rapidement, le nom de Khvicha Kvaratskhelia est apparu en tête de liste. Fortement intéressé par une venue chez les Rouge & Bleu, l’international géorgien a cependant fait face à l’intransigeance du Napoli et de son président Aurelio de Laurentiis. Une décision qui avait déplu à l’agent du joueur, Mamuka Jugeli, qui avait déclaré en juin dernier : « Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiet (…) Je ne veux pas que Khvicha reste à Naples. Il a travaillé avec 4 entraîneurs différents en deux ans (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona et Luciano Spalletti), cela m’inquiète beaucoup, il décidera lui-même, même si c’est inconfortable pour moi. » Finalement, le Géorgien de 23 ans est bien resté chez les Partenopei et une prolongation de contrat serait même dans les tuyaux.

« Nous sommes calmes et nous négocions »

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, s’est exprimé sur ce sujet : « Nous sommes maintenant en pourparlers pour conclure un nouvel accord pour Khvicha Kvaratskhelia. Pas d’urgence, nous ne sommes pas sous pression car il lui reste encore trois ans sur son contrat actuel. Nous sommes calmes et nous négocions », a déclaré le dirigeant napolitain. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les champions d’Italie 2023, Khvicha Kvaratskhelia réalise un bon début de saison avec 3 buts et 2 passes décisives en 9 rencontres toutes compétitions confondues. Reste désormais à savoir si une clause libératoire sera incluse dans cette potentielle prolongation de contrat à l’image de celle de Victor Osimhen à l’été 2023.