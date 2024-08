En cas de départ de Milan Skriniar ou Danilo Pereira, le PSG a déjà une idée en tête pour combler cette absence avec le défenseur du SL Benfica, Tomas Araujo.

À J-2 de la fermeture du marché des transferts, le PSG connaîtra encore des changements dans son effectif. Dans le sens des départs, Manuel Ugarte (Manchester United), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen) et Carlos Soler (West Ham) ont trouvé un point de chute. Pour la défense, Danilo Pereira et Milan Skriniar sont également invités à quitter les Rouge & Bleu d’ici quelques jours. Concernant l’international slovaque, le PSG a déjà trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr mais doit encore attendre la décision du défenseur de 29 ans. Et en cas de départ d’un des deux internationaux, le board parisien a déjà une cible en tête en la personne du défenseur du SL Benfica, Tomas Araujo, sous contrat jusqu’en 2027.

Chelsea entre en contact avec Benfica, qui n’est pas vendeur

Le profil du Portugais plaît à Luis Campos et Luis Enrique. Et selon les informations de L’Equipe, le PSG commence à avancer dans ce dossier et a transmis une offre contractuelle de 5M€ par saison au défenseur de 22 ans. Cependant, un duel pourrait avoir lieu avec Chelsea, sur tous les fronts en cette fin de mercato malgré un effectif pléthorique. Toujours d’après le quotidien sportif, les Blues espèrent profiter de la situation pour signer Tomas Araujo. Le club de Premier League est entré en contact avec le SL Benfica dans le but de trouver un accord. Cependant, les Aigles ne sont pas vendeurs à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, conclut L’E.

« Tomás Araújo restera à Benfica, c’est certain à 100% »

[MAJ] Malgré cette offensive parisienne et londonienne, l’avenir de Tomas Araujo devrait toujours s’écrire au SL Benfica. En effet, selon les informations de Record, le défenseur de 22 ans va rester au sein de son club formateur pour cette saison 2024-2025. L’entraîneur, Roger Schmidt, l’a d’ailleurs confirmé en conférence de presse : « Tomás Araújo restera à Benfica, c’est certain à 100%. La saison dernière, il a joué plusieurs minutes, mais nous savions qu’en 2024/2025, il sera important pour lui d’avoir un autre statut. Il est essentiel qu’il continue à jouer car c’est un joueur clé de notre équipe. Nous sommes sereins sur la situation de nos défenseurs centraux, car nous avons de la qualité. » Le quotidien portugais précise également que la formation lisboète a refusé une offre de 30M€ de Crystal Palace.