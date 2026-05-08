Barcola
Image : Compte X @PSG_inside

Mercato – De nombreux clubs s’intéressent à Bradley Barcola

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 mai 2026

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola discute d’une prolongation. Mais il attise également les convoitises de grands clubs européens.

Bradley Barcola est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique depuis son arrivée au PSG durant l’été 2023. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international français discute avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Mais avec ses performances sur les terrains, il attise les convoitises des plus grands clubs européens qui aimeraient se l’offrir.

Mercato – Le PSG avance dans les dossiers des prolongations 
canalsupporters.com

Des clubs anglais, espagnols et allemands

Selon les informations de Florian Plettenberg, Arsenal, adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions, suivrait étroitement Bradley Barcola. Le club anglais a recueilli toutes les informations pertinentes sur ce dossier, assure le journaliste de Sky Sport Deutschland. Les Gunners sont à la recherche d’un joueur de premier plan pour renforcer son aile gauche, indique Florian Plettenberg. Ce dernier explique que l’ancien lyonnais est aussi dans le viseur de nombreux clubs, dont le Bayern Munich, Liverpool et le FC Barcelone. Un transfert de Bradley Barcola cet été est possible, conclut Florian Plettenberg.


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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 mai 2026

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