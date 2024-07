Mercato : Dean Huijsen entre Bournemouth et Stuttgart

Après être passé à côté sur le dossier Leny Yoro, le PSG a toujours besoin de renforcer son arrière garde et le nom de Dean Huijsen résonne sous les cieux parisiens. Cependant, le jeune espagnol de 19 ans pourrait s’éloigner du Paris Saint-Germain.

Avec la blessure de Lucas Hernandez, celle de Milan Skriniar en plus du niveau affiché, le retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe et la faible expérience de Lucas Beraldo, la défense du PSG reste un chantier ouvert. C’est ainsi qu’au début du mercato et jusqu’à sa récente signature à Manchester United, le nom de Leny Yoro était associé au club de la capitale. Cette piste manquée, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Dean Huijsen. Le défenseur central de 19 ans sort d’un prêt peu concluant du côté de l’AS Roma, et reste un joueur de la Juventus Turin sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la Vieille Dame. Cependant, il ne semble pas entrer dans les plans de Thiago Motta, qui lui préfèrerait recruter Jean-Clair Todibo du côté de l’OGC Nice. Pour réaliser cette opération, les Bianconeri doivent donc se séparer d’un élément en défense, et c’est le nom de Dean Huijsen qui ressort. Ce dernier serait l’objet d’un intérêt du PSG, qui doit composer avec la concurrence de plusieurs clubs européens : Wolfsburg, Stuttgart, le Bayern Munich, ou encore Bournemouth.

🚨 Bournemouth are pushing to sign Dean Huijsen in transfer battle with Stuttgart, talks on with both clubs.



Negotiations accelerating as Bournemouth are insisting to get deal done, after Stuttgart initial bid.



Juve want to sell Huijsen asap to proceed with Todibo deal. pic.twitter.com/ydcK0jncf2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024 X : @FabrizioRomano

Cependant, malgré les différents intérêts à son égard, Dean Huijsen donnerait sa priorité au projet du PSG. C’est en tous cas ce qu’affirme Alfredo Pedulla, journaliste italien, qui voit aujourd’hui son information aller dans le sens de celle de Gianluca Di Marzio son confrère et compatriote qui explique que malgré les offres sur la table de Struttgart et et Bournemouth, le défenseur central d’1m95 « attend des nouvelles solutions plus prestigieuses« . Par ailleurs, le directeur général de Bournemouth, Tiago Pinto, raffole du joueur. C’est ainsi que le club de Premier League « fait pression pour recruter Dean Huijsen dans la bataille avec Stuttgart« , selon Fabrizio Romano. Ce dernier affirme que les négociations s’accélèrent entre la Juventus Turin et Bournemouth. Des nouvelles qui envoient une piste du PSG … loin du PSG.