Mercato : Dean Huijsen et Luis Campos, contacts en cours

Avec un secteur défensif en plein chantier, le PSG est à la recherche de belles opportunités d’avenir et aurait jeté son dévolu sur Dean Huijsen.

La direction du PSG a fixé deux priorités pour ce mercato estival : renforcer les secteurs défensif et offensif. En raison de la longue blessure de Lucas Hernandez, du retour tardif de Presnel Kimpembe et de l’incertitude concernant l’avenir de Milan Skriniar, le club doit renforcer sa charnière centrale pour atteindre ses ambitieux objectifs. Bien que Leny Yoro soit la priorité, le défenseur du LOSC préfèrerait rejoindre le Real Madrid. Le PSG explore donc d’autres options, notamment celle menant à Dean Huijsen de la Juventus Turin. En effet, le club envisage sérieusement de recruter le joueur espagnol de 19 ans, sous contrat avec son club jusqu’en 2028, et récemment prêté à l’AS Roma, où il aura disputé 14 matches. Selon L’Equipe, son âge, son profil de joueur ambidextre et athlétique (1,97 m), ainsi que son potentiel plaisent aux dirigeants parisiens. Les contacts auraient d’ailleurs déjà été lancés.

Campos à l’affût

Selon le journaliste Alfredo Pedullà, Dean Huijsen n’est pas jugé indispensable par la Juventus. Récemment, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a établi des contacts avec l’entourage du jeune défenseur. Bien que Paris n’ait pas encore entamé de discussions formelles avec les Bianconeri, les échanges se poursuivent avec le clan Huijsen. Le jeune espagnol est très courtisé, et le club de la capitale devra faire face à la concurrence de clubs comme le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et l’Atalanta, tous également intéressés par le joueur. Le club italien l’estime entre 25 et 30 millions d’euros.