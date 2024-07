Mercato : Dean Huijsen prend la direction de Bournemouth

Le mercato du PSG voit les pistes se multiplier mais aucune d’entre elles pour renforcer la défense. Une situation qui n’est pas prête de changer, pour le moment du moins.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Dean Huijsen est associé au Paris Saint-Germain avec insistance. La défense du club de la capitale reste un chantier sur lequel travailler malgré les recrutements de Milan Skriniar et Lucas Hernandez l’été dernier, puis Luca Beraldo au cours de l’hiver. C’est ainsi que le jeune espagnol de 19 ans a été sur les tablettes du PSG. Actuellement à la Juventus Turin, le défenseur d’1m95 sort d’un prêt peu concluant du côté de l’AS Roma, et a été l’objet d’un intérêt du Paris-Saint-Germain, de Wolfsburg, Stuttgart, le Bayern Munich ou encore Bournemouth en Premier League. Aux dernières nouvelles, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le joueur avait un choix à faire entre le club anglais et Stuttgart. Dans cette optique, Dean Huijsen aurait patienté jusqu’au bout afin d’attendre un signe pour une « solution plus prestigieuse« . Si le PSG n’est pas cité clairement comme « solution plus prestigieuse« , en étant courtisant, le club de la capitale répond à ce critère. Cependant, la piste le menant sous les cieux parisiens s’est rapidement assombrit pour Dean Huijsen. En effet, selon Fabrizio Romano, l’accord verbal est en place entre Bournemouth et la Juventus Turin pour un transfert à 18 millions d’euros. Le club de la Vieille Dame a inclus une clause de rachat dans cette transaction. Le joueur devrait signer « un contrat à long terme » avec les Cherries aprèss avoir passé sa visite médicale. De son côté, la Juventus Turin devrait rapidement faire une offre à l’OGC Nice pour Jean-Clair Todibo une fois le transfert de Dean Huijsen signé.