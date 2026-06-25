Mercato : dernière ligne droite entre le PSG et l’Atlético pour Lee Kang-In

Le PSG et l’Atlético de Madrid continuent de discuter pour le transfert de Lee Kang-In. Ce dernier a d’ailleurs dit oui depuis un moment déjà.

L’avenir de Lee Kang-In s’inscrit désormais en pointillés avec le Paris Saint-Germain. Le gaucher devrait bel et bien rejoindre l’Atlético de Madrid comme les nombreuses sources nous le confirment aujourd’hui. En effet, Matteo Moretto a, dans un premier temps, expliqué que l’accord entre le joueur et les Colchoneros était total et ce, depuis un bon petit moment déjà. De son côté, Marca s’avance un peu plus en expliquant que l’accord entre le club parisien et le club madrilène est presque conclu.

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Lee Kang-In et Alex Grimaldo vers l’Atlético

En tout cas, Marca indique qu’un très gros optimisme règne dans ce dossier du côté de la capitale espagnole. Mais alors, pour quel prix finalement ? Marca parle d’une somme de 35 millions d’euros. Surtout, ce qui fait dire à l’Atlético que Lee Kang-In va les rejoindre, ce sont les excellentes relations entretenues par les deux clubs. Même constat avec le Bayer LeverkuseN. En effet, Alex Grimaldo va, lui aussi, signer dans les prochains jours pour un montant de 20 millions d’euros. Somme, là aussi, plutôt très raisonnable pour un joueur de ce calibre.

