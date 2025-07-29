Mercato : Dernière ligne droite pour le transfert de Lucas Chevalier au PSG !

Le heures passent et le dossier Lucas Chevalier ne cesse d’avancer s’approchant ainsi de sa conclusion. Au lendemain de l’annonce d’un accord verbal entre le PSG et le LOSC, les derniers détails se règlent désormais afin de finaliser le transfert.

Après les échanges compliqués entre le clan Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain, la prolongation de l’Italien semble au point mort, au point même de pousser le gardien de but vers la sortie dès cet été, au risque de le voir partir libre de tout contrat l’été prochain. Ainsi, le club de la capitale s’est rapidement penché sur un remplaçant, et le nom de Lucas Chevalier a naturellement fait son apparition sur les tablettes parisiennes. Après l’accord verbal annoncé entre le PSG et le LOSC, l’accord entre Lucas Chevalier et le PSG, le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, évoque ce mardi 29 juillet un transfert dans sa « phase finale« . En effet, les deux présidents Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang négocient directement un transfert autour des 40 millions d’euros. A ce stade, le club du nord de la France attend plus de bonus, mais l’accord est proche. Toujours selon Fabrizio Romano, sur l’aspect contractuel, Lucas Chevalier devrait s’engager avec le Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années. A 23 ans, le gardien de but français devrait donc être la première recrue de l’été 2025 du PSG.