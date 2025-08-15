Mercato – Des courtisans qatariens pour Presnel Kimpembe

En fin de contrat en juin 2026, Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG, son club de toujours, cet été. Il serait dans le viseur de clubs qatariens.

Ces dernières saisons ont été très difficiles pour Pressent Kimpembe. Après une rupture du tendon d’Achille, une opération, puis une rechute, le titi parisien n’a pas joué pendant presque deux ans. Le défenseur central a fait son retour sur les terrains lors de la deuxième partie de saison. Il aura joué cinq matches, pour 76 minutes de temps de jeu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec son club formateur, il risque d’avoir très peu de temps de jeu lors de l’exercice 2025-2026, le PSG ayant encore renforcé sa défense centrale avec Illia Zabarnyi. Ses dirigeants souhaiteraient l’aider à trouver une porte de sortie afin qu’il retrouve un temps de jeu plus régulier.

Il a récemment changé d’agent

Si Presnel Kimpembe possède un rôle très important dans le vestiaire du PSG, prenant toujours autant la parole dans le vestiaire et il aide aussi à l’intégration des titis ou encore des dernières recrues, indique RMC Sport. Avec Marquinhos, il a d’ailleurs fait en sorte que Lucas Chevalier se sente à l’aise le plus rapidement possible dans le groupe parisien au moment de son arrivée la semaine dernière, sportivement c’est plus compliqué, avance le média sportif. Selon les informations de RMC Sport, celui qui a changé d’agent pour être représenté par la société Kotinos se retrouve aujourd’hui courtisé par le Qatar. Les noms des clubs intéressés n’ont pas encore fuité, conclut RMC Sport.