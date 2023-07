Mercato : Des indices sur le futur de Bernardo Silva

Si le PSG a bien avancé ces dernières semaines dans son mercato, il manque encore au club de la capitale quelques recrues, notamment en attaque. Si la question du futur numéro 9 reste sans réponse, il en va de même pour le poste d’ailier droit. Le Paris Saint-Germain insisterait sur le dossier Bradley Barcola, mais la piste prioritaire reste Bernardo Silva. Entre le FC Barcelone, Manchester City et le PSG, l’avenir du Portugais reste encore flou, mais la presse espagnole donne quelques indices sur le futur du Citizen.

Après leur victoire en Ligue des Champions au mois de juin, bon nombre de joueurs de Manchester City intéressent les clubs européens et extra continentaux, notamment en Arabie Saoudite. Dernièrement, c’est l’ailier droit Riyad Mahrez qui serait sur le départ, afin de rallier le Golfe et le club d’Al-Ahli plus précisément. Cependant, un autre excentré droit mancunien anime le mercato : Bernardo Silva. En effet, le Portugais avait notifié très tôt ses dirigeants de son souhait de quitter le club cet été, sa femme ainsi que le joueur aimeraient changer d’air et retrouver un climat plus chaud que celui du Nord de l’Angleterre. Le souhait d’un projet nouveau, après avoir conquis le graal tant convoité par les Citizens depuis tant d’années, anime les pensées de l’international portugais, reste à savoir lequel. Hormis le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Al-Hilal portent un intérêt à l’ancien Monégasque. Si la presse espagnole reste assez contradictoire concernant l’avenir du joueur (le Barça veut le recruter, le joueur privilégierait cette piste mais le club catalan n’aurait pas les moyens de le faire venir), cette dernière aurait donné un indice de taille concernant son futur.

Luis Enrique rejoint son staff pour la fin de l’exercice 🏃‍♂️🔴🔵 pic.twitter.com/ikE8fnpg2M — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Un pied à terre à Paris ?

Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain sait que son homologue anglais, Man City, serait prêt à vendre son joueur, à un prix raisonnable selon le bon vouloir des dirigeants des Sky Blues, et uniquement contre du « cash« , excluant tout échange de joueur pour réduire l’indemnité de transfert. Si depuis ces révélations, le dossier n’a pas avancé, le média espagnol Sport donne des indices sur le futur de Bernardo Silva, qui iraient à l’encontre de l’intérêt du Barça pour le Portugais. En effet, le média transpyrénéen indique que l’épouse du joueur aurait entamé des visites de maisons, aux alentours de Poissy dans les Yvelines, où se trouve le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain. De quoi indiquer la potentielle future destination du natif de Lisbonne ?