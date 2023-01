Le PSG peut s’appuyer sur une génération plus qu’intéressante en ce qui concerne ses jeunes éléments. Plusieurs ont d’ailleurs marqué les esprits, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi au premier plan.

Le premier cité, âgé de seulement 16 ans, est perçu comme un phénomène de précocité et commence à grappiller ses toutes premières titularisations avec son club formateur. Le second brille avec les U19 du club depuis deux ans maintenant et a distillé sa première passe décisive en professionnel face à Châteauroux en Coupe de France. Deux joueurs qui sont, en prime, très courtisés sur le marché, nous indique ce jour RMC.

Le PSG ne veut pas lâcher ses titis

En effet, Warren Zaïre-Emery fait saliver nombre de clubs à travers le vieux continent, et non des moindres. Si le FC Lorient a récemment tenté sa chance pour un prêt, cet essai a fait chou blanc. Un proche du dossier a notamment expliqué à RMC : « Les noms des clubs qui le suivent font rêver. Dès son plus jeune âge, il a été identifié comme un talent hors normes. Ses prétendants ne se bercent pas d’illusions. » Et parmi ces fameux prétendants, RMC nous apprend qu’Arsenal se trouve sur le coup depuis un moment. Les Gunners se montreraient même insistants. Néanmoins, le club de la capitale compte sur son joueur qui est particulièrement apprécié par Christophe Galtier. Un départ est donc totalement exclu.

Ismaël Gharbi, lui, fait l’objet d’approches dans l’optique d’un hypothétique prêt. Angers (Ligue 1), Metz (Ligue 2) et un club batave se seraient notamment manifestéss. Le PSG n’est, cependant, nullement enclin, là non plus, à se séparer, même temporairement, de son titi, expose encore RMC. Il faut dire que la possibilité de voir le PSG ne pas remplacer Pablo Sarabia est présente et, dans ce schéma, l’espoir espagnol aura certainement une carte à jouer. De bon augure pour les jeunes pousses rouge et bleu en vue du second acte de l’exercice en cours.