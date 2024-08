Mercato – Désiré Doué a signé son contrat avec le PSG

Attendue depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Désiré Doué au PSG devrait être officialisée dans les prochaines heures. L’international espoirs français a en effet paraphé son contrat avec le club de la capitale.

La fin d’un long feuilleton. Pour renforcer son effectif, le PSG comptait s’offrir les services de Désiré Doué. Mais dans ce dossier, il devait faire face à la concurrence du Bayern Munich. Pendant de très nombreuses semaines, les informations se contredisaient quasiment tous les jours. On a parlé d’un joueur proche du PSG, puis finalement sur le point de signer avec le Bayern Munich. Mais avec sa participation aux Jeux Olympiques de Paris avec la France, le joueur du Stade Rennais demandait de la patience pour qu’il se concentre sur sa compétition. À l’issue de cette dernière, où il a remporté la médaille d’argent, il a fait savoir au club allemand qu’il avait pris la décision de rejoindre le PSG.

Attendu au Campus PSG lundi

Ces derniers jours, il s’est rendu à Paris pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le PSG. Selon les informations de RMC Sport, Désiré Doué est officiellement un joueur du club de la capitale. Il a en effet signé son contrat ce vendredi après avoir passé avec succès sa visite médicale. Il est même attendu à l’entraînement du PSG lundi, avance Fabrice Hawkins. Ce dernier indique que le PSG a déboursé 50 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services de l’un des jeunes joueurs français les plus prometteurs. Il va signer un contrat de cinq ans et être lié au PSG jusqu’en juin 2029. L’officialisation ne devrait plus tarder.