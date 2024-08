Le feuilleton Désiré Doué a pris fin pour le PSG qui a su rafler la mise face au Bayern Munich. Le feu vert du joueur donné, l’accord avec le Stade Rennais trouvé, reste aux dirigeants parisiens à régler les dernières formalités afin d’enregistrer le Français de 19 ans dans leurs rangs.

Ces dernières heures, toutes les informations parues dans la presse et partagée par les suiveurs du mercato sont unanimes : Désiré Doué sera bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain à partir de la saison 2024/2025. Après avoir donné son feu vert au club de la capitale, le Français a vu le Stade Rennais se mettre d’accord avec les dirigeants parisiens pour un montant avoisinant les 60 millions d’euros bonus compris. Toujours selon les mêmes sources d’information, le joueur est attendu à Paris pour les dernières formalités de son transfert. Ce jeudi, Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien, s’avance sur davantage de détails concernant les prochaines heures de Désiré Doué : « Comme prévu après l’accord Rennes – PSG, Désiré Doué n’était pas au centre d’entraînement rennais ce matin« . Si Désiré Doué n’était pas présent Henri-Guérin ce jeudi matin, c’est dans la suite logique de son futur transfert au Paris Saint-Germain, puisque le récent vainqueur de la médaille d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Equipe de France devrait passer sa visite médicale et devenir officiellement un joueur du Paris Saint-Germain ce vendredi 16 août en paraphant son contrat. Le soir même (20h45 sur DAZN), le PSG entamera sa saison 2024/2025 avec la J1 de Ligue 1 sur la pelouse du Havre. Une rencontre que manquera logiquement Désiré Doué, avant d’intégrer le groupe de Luis Enrique ce week-end, et se faire une place pour la J2 face à Montpellier au Parc des Princes la semaine prochaine.