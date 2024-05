A l’approche du mercato estival 2024, le PSG voit différents noms sortir dans la presse afin de venir renforcer son effectif. Contrairement aux saisons précédentes, le club de la capitale semble piocher en Ligue 1, avec les pistes le menant à Leny Yoro, Lucas Chevalier et … Désiré Doué.

Si le mercato d’été du Paris Saint-Germain devrait visiblement être guidé par le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé, d’autres pistes pourraient animer les prochains mois Rouge & Bleu. La première d’entre elles semble être celle menant le PSG à Leny Yoro. Cependant, d’autres dossiers en Ligue 1 pourraient se retrouver sur le bureau de Luis Campos. C’est vraisemblablement le cas de Désiré Doué. Le jeune milieu offensif du Stade Rennais serait bel et bien une piste du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Ouest France ce mardi, en expliquant que les dirigeants bretons pourraient avoir tout le mal du monde à lutter pour préserver leur joyau de 18 ans tant les prétendants sortent les crocs. Ces derniers pourraient faire monter les enchères d’une opération qui trouverait son point de départ pour une somme oscillant entre 40 et 50 millions d’euros. International français Espoirs, Désiré Doué est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros sur le site spécialisé Transfmermarkt. Pour sa première saison pleine en professionnel, le natif d’Angers a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan comptable de 4 buts et 6 passes décisives.