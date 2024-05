Grand talent français, Désiré Doué ne devrait pas s’éterniser en Bretagne. Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, il pourrait arborer les couleurs Rouge & Bleu la saison prochaine.

Le PSG veut se renforcer lors de ce mercato d’été. Le club de la capitale est toujours à la recherche de jeunes talents pour étoffer son effectif. Le profil de Désiré Doué, milieu offensif français de 18 ans, correspond parfaitement aux ambitions parisiennes. Selon les informations de Ouest France, il sera quasiment impossible pour le Stade Rennais de retenir sa pépite. Une offre de 40M€ pourrait satisfaire les dirigeants bretons. Il est surveillé par de nombreux cadors européens, parmi lesquels figurent bel et bien le Paris Saint-Germain. Voir le PSG s’activer sur ce dossier dans les prochaines semaines n’aurait rien d’étonnant, d’autant plus que l’agent de Désiré Doué est désormais proche de la direction parisienne : Moussa Sissoko. Ce dernier est l’agent de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé.

Un profil rare

Gaucher d’1m81, Désiré Doué incarne l’avenir du football français. Tantôt milieu offensif, milieu relayeur ou ailier, ce jeune homme de 18 ans impressionne de par sa qualité de percussion et de dribbles, qui rappelle un certain Neymar, son idole depuis toujours. Loué pour sa discipline, sa soif de travail et sa personnalité humble, le milieu possède les qualités mentales pour s’imposer au plus haut niveau. Joueur avec de l’audace, une confiance en lui inébranlable et un potentiel hors norme, Désiré Doué a tout pour réussir. Cette saison, il a participé à 42 matchs toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 5 passes décisives. Il est estimé à 20M€ par Transfermarkt. Le PSG devra s’activer pour battre la concurrence et ramener ce jeune crack dans la capitale.