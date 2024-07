Alors que le PSG se penche davantage sur des recrutements en Ligue 1, la concurrence fait rage. En effet, le dossier du moment est celui de Désiré Doué qui attire les convoitises d’autres grands d’Europe.

Afin de renforcer son effectif pour la saison 2024/2025, le PSG a coché le nom de Désiré Doué. Jeune joueur 19 ans, français, talentueux, polyvalent et évoluant dans le championnat hexagonal, tous les critères semblent réunis pour un beau coup du club de la capitale. Pour avancer dans les négociations avec le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain pourrait devoir débourser entre 60 et 70 millions d’euros selon les dernières informations de la presse à ce sujet. Outre l’aspect financier et le fait de devoir convaincre les dirigeants bretons avec la meilleure offre possible, le PSG devra également composer avec la concurrence dans ce dossier. En effet, selon Ben Jacobs, de l’autre côté de La Manche, Tottenham serait le concurrent premier. Toutefois, les premiers à dégainer sont les dirigeants du Bayern Munich. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien qui évoquent une offre bavaroise à hauteur de 35 millions d’euros bonus compris. Cette offre aurait été poliment refusée par le Stade Rennais qui s’attend à de nombreux assauts ces prochaines semaines pour Désiré Doué : « Si des offres énormes se posent sur la table, ce n’est pas le Stade Rennais, c’est le foot d’aujourd’hui qui impose une réflexion, au cas par cas. Avoir la chance d’avoir des talents qui attirent l’intérêt des plus grands clubs européens et éventuellement formuler des offres hyperboliques, c’est vraiment une chance« , avait déclaré Frédéric Massara, nouveau directeur sportif du Stade Rennais lors de sa présentation à la presse.

Offre de 35ME bonus compris refusée par Rennes. #mercatohttps://t.co/cbMHeIihci — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 12, 2024 X : @B_Quarez

Pour Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato et spécialiste du mercato, le Bayern Munich a bien fait une offre pour s’attacher les services de Désiré Doué, et compte bien revenir à la charge après le refus du Stade Rennais. La direction du club de Bavière espère conclure le dossier dans les deux prochaines semaines. Un dossier qu’elle considère comme priorité, avec comme plan B … Xavi Simons.

Concernant la volonté de Désiré Doué, le journaliste allemand Philipp Kessler affirme que le Français souhaiterait rejoindre le Bayern Munich. Le correspondant pour le Daily Mail et AS confirme le refus de l’offre de 35 millions d’euros. Fabrice Hawkins d’RMC Sport va également dans ce sens en affirmant tout de même que le joueur est très apprécie des dirigeants du PSG et de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain, avec un temps de retard sur le Bayern Munich qui négocie déjà avec le Stade Rennais « va passer à l’action pour Désiré Doué« .