Mercato – Deux clubs anglais s’intéressent à Donnarumma

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG s’assombrit. Manchester United et Chelsea seraient intéressés par sa venue.

Encore sous contrat pendant un an avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a clamé haut et fort qu’il se sentait bien à Paris et qu’il souhaitait poursuivre son aventure au sein des Rouge & Bleu. Mais, alors qu’il négocie une prolongation de contrat depuis plus d’un an avec ses dirigeants, il n’a pas réussi à trouver d’accord pour prolonger, notamment en raison de divergences autour de son futur salaire. Ne souhaitant pas le perdre libre dans un an, le PSG a décidé d’assurer ses arrières en recrutant Lucas Chevalier. Le club de la capitale a donc ouvert la porte à un départ de l’un des artisans de sa victoire finale en Ligue des champions.

A voir aussi : Donnarumma, Safonov… quel avenir pour les deux gardiens du PSG ?

Pas encore de discussions

Avec l’arrivée de l’international français, Gianluigi Donnarumma va être relégué dans la hiérarchie des gardiens du PSG. À un an de la Coupe du monde, il ne pourra pas se permettre une saison où il joue très peu. Il a donc ouvert la porte à un départ. Plusieurs clubs sont intéressés par le portier italien, sans pour autant que des offres concrètes soient arrivées sur la table des dirigeants parisiens. Ce lundi matin, RMC Sport indique que Manchester United et Chelsea se seraient renseignés sur la situation de Gianluigi Donnarumma. Cependant, ce dossier est encore loin d’être réglé, car pour l’instant, il ne s’agit que d’une simple manifestation d’intérêt de la part des deux clubs anglais. Aucune discussion formelle n’a encore été lancée avec l’entourage du joueur, avance le média sportif. RMC Sport indique aussi qu’au sein de l’entourage du joueur, on fait comprendre que Gianluigi Donnarumma ne partira que s’il trouve un projet intéressant. Dans le cas contraire, il honorera sa dernière année de contrat. Avec un message : il ne partira pas pour faire plaisir à la direction du PSG.