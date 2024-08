Lors de la première journée de L1, Milan Skriniar a passé l’intégralité de la rencontre face au Havre sur le banc. Pour cette seconde journée, ce vendredi (20h45 sur DAZN) face au MHSC au Parc des Princes, le Slovaque ne figurera pas sur la feuille de match.

Dans sa volonté de dégraisser son effectif, le PSG a coché le nom de plusieurs de ses joueurs : Nordi Mukiele, Juan Bernat, Manuel Ugarte, Ayman Kari, Danilo Pereira, Carlos Soler et Milan Skriniar. Arrivé au Paris Saint-Germain libre de tout contrat l’été dernier, le défenseur slovaque n’a pas su convaincre sous les cieux parisiens. Ainsi, le numéro 37 parisien n’entrerait plus dans les plans de Luis Enrique et aurait été invité à se trouver une porte de sortie en cette fin de mercato estival 2024 : « La pression lui est mise à une semaine de la clôture du marché des transferts« , relatent nos confrères du Parisien. Si certains joueurs parmi ces indésirables règlent les derniers détails de leurs transferts, Milan Skriniar reste, à 29 ans, un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 avec des émoluments qu’il lui sera difficile de retrouver dans un potentiel futur club. Les recrutements ces derniers mois de Lucas Beraldo et Willian Pacho imagent parfaitement une erreur de casting concernant le Slovaque. Cependant, s’il n’a pas su se montrer indispensable au PSG, toujours selon Le Parisien « la Juventus Turin et le Bayern Munich gardent un œil attentif à la situation du capitaine de la sélection slovaque« .