Mercato : Deux joueurs veulent rejoindre le PSG

Même s’il s’est offert sept recrues cet été, le PSG ne compte pas s’arrêter. Deux de ses cibles sont intéressées par une venue dans le club de la capitale.

Le PSG n’a pas fini son mercato. Le club de la capitale recherche encore un ailier droit, un attaquant de pointe et une doublure à Gianluigi Donnarumma. Pour le premier poste, la piste prioritaire se nomme Bernardo Silva. Mais le PSG compterait aussi s’offrir les services de Bradley Barcola, jeune joueur prometteur de l’OL. Même si Lyon ne souhaiterait pas s’en séparer, sa situation financière pourrait le contraindre à lâcher sa pépite. De son côté, le joueur aurait échangé avec Luis Enrique et selon les informations de Santi Aouna, il souhaiterait rejoindre le club de la capitale. Il faudra maintenant convaincre le club Rhodanien de le laisser filer.

Séville veut 18 millions d’euros pour Bounou

Avec l’accident de Sergio Rico et l’incertitude autour de l’avenir de Keylor Navas, le PSG chercherait une doublure à Gianluigi Donnarumma. Et le nom qui ressort ces dernières semaines est celui de Yassine Bounou. Le journaliste pour Foot Mercato explique que lui aussi souhaiterait rejoindre le champion de France cet été. Santi Aouna indique que le PSG, après sa première offre orale de 12 millions d’euros et des bonus, continue de discuter avec le Séville FC pour un possible transfert de l’international marocain. Le club andalou aimerait récupérer 18 millions d’euros bonus compris pour laisser filer son dernier rempart. Santi Aouna conclut en expliquant que le Bayern Munich s’est également placé dans ce dossier mais que le PSG a de l’avance.