Mercato – Deux joueuses du PSG rejoignent la Juventus Turin

Le mercato des Féminines du PSG bat son plein. Deux joueuses, Amalie Vangsgaard et Viola Calligaris quittent le club pour la Juventus Turin.

L’effectif des Féminines du PSG risque de beaucoup bouger lors de ce mercato estival. Le club de la capitale, qui va avoir un nouvel entraîneur, en la personne de Fabrice Abriel, a vu sa meilleure joueuse de la saison dernière, Tabitha Chawinga, rejoindre son rival l’Olympique Lyonnais. Il a également perdu Sandy Baltimore, qui a rejoint Chelsea. Le club anglais devrait également s’offrir Oriane Jean-François, alors que Constance Picaud devrait s’engager avec Fleury. Dans le sens des arrivées, les Féminines du PSG ont frappé deux gros coups avec les signatures de Mary Earps, considérée comme la meilleure gardienne du monde, et Griedge Mbock. Ce dimanche, le club de la capitale a officialisé le départ de deux nouvelles joueuses.

A voir aussi : Mary Earps : « Je suis très fière de rejoindre le PSG »

Tara Elimbi Gilbert signe son premier contrat professionnel

En effet, Viola Calligaris, prêtée à la Juventus Turin l’hiver dernier, va rester au sein du club italien avec qui elle a joué quinze matches. La défenseure suisse, qui avait rejoint les Féminines du PSG durant l’été 2023, aura joué huit rencontres avec les Rouge & Bleu. La Juventus, qui s’offre aussi les services d’Amalie Vangsgaard. Arrivée en janvier 2023, l’attaquante danoise n’a jamais réussi à s’imposer comme une titulaire indiscutable au sein des Féminines du PSG. Elle aura joué 48 matches toutes compétitions confondues pour dix buts et deux passes décisives. En un an et demi au PSG, elle aura remporté la Coupe de France 2024. Enfin, le club de la capitale a également officialisé la signature du premier contrat professionnel de Tara Elimbi Gilbert, jusqu’en juin 2027. La défenseure a disputé 13 matches avec l’équipe professionnelle la saison dernière.