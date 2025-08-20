Mercato : Deux offres sur la table pour Renato Sanches

Avec une réelle volonté de dégraisser son effectif en cette fin de mercato estival 2025, le PSG ne devrait pas tarder à conclure le dossier Renato Sanches. Le Portugais a un choix à faire entre deux offres sur la table.

Après avoir enregistré les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG se concentre désormais sur les ventes. En effet, en cette fin de mercato estival, le club de la capitale doit dégraisser. C’est le nom de Renato Sanches qui revient avec insistance ces dernières heures. En effet, si au Portugal nos confrères d’A Bola faisaient état d’un voyage à Athènes à venir pour le milieu de terrain, la piste Panathinaïkos fait désormais face à de la concurrence. Le club grec voit Trabzonspor se positionner. Si ce point de chute était déjà en course, nos confrères de L’Equipe affirment que « ces dernières heures, la tendance menait le milieu de terrain en Turquie« . A ce stade du dossier, le PSG dispose donc de deux offres de prêt et le choix doit être fait par le joueur.