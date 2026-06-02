Ramos Lee
Image : Compte X @PSG_inside

Mercato – Deux remplaçants du PSG sur le départ cet été ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 juin 2026

Après un back-to-back légendaire en Ligue des champions, le mercato du PSG sera agité, notamment dans le sens des départs, où certains joueurs devraient quitter l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG entre dans la légende du football. Grâce à son doublé en Ligue des champions, le club de la capitale confirme son statut de meilleure équipe d’Europe depuis deux saisons. Désormais, l’équipe de Luis Enrique voudra conserver sa couronne européenne lors de la saison 2026-2027. Pour cela, le board parisien devra apporter quelques retouches à son effectif.

Après la victoire en C1, le PSG va relancer son mercato

Lee et Ramos dans le viseur de l’Atlético

Si, dans le sens des arrivées, plusieurs noms sont associés aux Rouge & Bleu, dans le sens des départs, certains joueurs pourraient être amenés à quitter le club de la capitale. Et cela devrait notamment concerner les remplaçants. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos envisageraient de quitter les champions d’Europe lors du mercato estival. Les deux joueurs, sous contrat jusqu’en 2028, sont à la recherche d’un temps de jeu plus conséquent. L’Atlético de Madrid a notamment manifesté un intérêt pour les deux joueurs depuis plusieurs mois, mais d’autres opportunités devraient arriver pour les remplaçants de luxe parisiens. Autre cas à surveiller : celui de Lucas Chevalier. Recruté l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’international français a perdu sa place de titulaire en cours de saison.

Youtube : Canal Supporters Paris

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