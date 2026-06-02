Mercato – Deux remplaçants du PSG sur le départ cet été ?

Après un back-to-back légendaire en Ligue des champions, le mercato du PSG sera agité, notamment dans le sens des départs, où certains joueurs devraient quitter l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG entre dans la légende du football. Grâce à son doublé en Ligue des champions, le club de la capitale confirme son statut de meilleure équipe d’Europe depuis deux saisons. Désormais, l’équipe de Luis Enrique voudra conserver sa couronne européenne lors de la saison 2026-2027. Pour cela, le board parisien devra apporter quelques retouches à son effectif.

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Lee et Ramos dans le viseur de l’Atlético

Si, dans le sens des arrivées, plusieurs noms sont associés aux Rouge & Bleu, dans le sens des départs, certains joueurs pourraient être amenés à quitter le club de la capitale. Et cela devrait notamment concerner les remplaçants. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos envisageraient de quitter les champions d’Europe lors du mercato estival. Les deux joueurs, sous contrat jusqu’en 2028, sont à la recherche d’un temps de jeu plus conséquent. L’Atlético de Madrid a notamment manifesté un intérêt pour les deux joueurs depuis plusieurs mois, mais d’autres opportunités devraient arriver pour les remplaçants de luxe parisiens. Autre cas à surveiller : celui de Lucas Chevalier. Recruté l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’international français a perdu sa place de titulaire en cours de saison.

🚨👋🏼 Kang-in Lee and Gonçalo Ramos plan to leave Paris Saint-Germain in order to get more game time.



Atlético Madrid asked for both already months ago, more options expected to follow.



Chevalier situation also one to watch.



🎥 https://t.co/lDDfEjojtT pic.twitter.com/z3NcUD69A5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026