Au cours de ce mercato estival, les chemins du PSG et du Bayern Munich continue de se croiser. Après les noms de Kinglsey Coman, Joshua Kimmich, ou encore Xavi Simons, c’est désormais celui de Désiré Doué qui lie les deux clubs.

C’est une véritable bataille que se livrent le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts pour Désiré Doué. Le jeune français de 19 ans est l’objet d’offres de la part des deux clubs, faites au Stade Rennais. Les dernières en date sont de 55 millions d’euros pour les Allemands, et 60 millions d’euros pour les Parisiens. Ces derniers sont, financièrement ceux qui se rapprochent le plus des exigences des dirigeants bretons, mais cela ne signifie pas que la finalité sera positive pour le club de la capitale. En effet, à ce stade des négociations, la décision du joueur sera décisive. En Allemagne, les derniers échos de la presse affirment que celle-ci serait tombée. Nos confrères de BILD évoquent une volonté de Désiré Doué de rejoindre le Bayern Munich : « Désiré Doué a pris une décision quant à l’endroit où il veut jouer la saison à venir. Le Français souhaite rejoindre le Bayern« . Cependant, le quotidien d’outre-Rhin explique que le dossier n’est pas fini, malgré la décision du joueur, le PSG pourrait encore rafler la mise en offrant plus d’argent à Désiré Doué, et au Stade Rennais. Ainsi, le club breton privilégierait une vente au club de la capitale.

Une décision toujours attendue

Cependant, d’autres sons de cloche résonnent dans ce dossier. En effet, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, a rapidement réfuté l’information : « MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. Le joueur n’a encore pris aucune décision sur son avenir« . Une réaction qui va dans le sens de l’information du spécialiste du marché des transfert, Fabrizio Romano. Ce dernier affirme que « Désiré Doué n’a pas encore décidé de son prochain club et n’a pas encore fait part de sa décision cet après-midi« . La bataille continue de faire rage entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.