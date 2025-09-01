Mercato – Donnarumma à Manchester City, Here we go !

Après quatre ans sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma va rejoindre Manchester City. Les deux clubs ont trouvé un accord pour son transfert.

En fin de contrat dans un an, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat avec le PSG. Ses dirigeants ont recruté Lucas Chevalier et lui ont indiqué la porte de sortie. Après plusieurs semaines de recherche, l’international italien a choisi Manchester City pour poursuivre sa carrière. Le portier a déjà un accord avec les Citizens mais attendait que les deux clubs s’accordent.

A voir aussi : PSG – Les adieux de Gianluigi Donnarumma au Parc des Princes

Une première historique

Avant de pouvoir pleinement se pencher sur le dossier de Gianluigi Donnarumma, Manchester City devait gérer l’avenir d’Ederson. Ce dernier, pisté par Galatasaray, va finalement rejoindre Fenerbahçe contre 14 millions d’euros. Le club de Premier League, qui discutait depuis plusieurs jours avec le PSG au sujet de Gianluigi Donnarumma, peut donc se concentrer à 100% au recrutement de l’ancien Milanais. Et selon les informations de Fabrice Hawkins et Fabrizio Romano, le PSG et Manchester City sont tombés d’accord pour le transfert de Gianluigi Donnarumma. Les deux journalistes n’évoquent pas le montant de la transaction, même si ce dernier devrait s’élever entre 30 et 35 millions d’euros, selon les dernières indiscrétions. Fabrizio Romano conclut en indiquant que Gianluigi Donnarumma est attendu cet après-midi à Manchester pour passer sa visite médicale préalable à sa signature avec City. Ce transfert sera une première historique. En effet, ce sera la première fois que le PSG et Manchester City concluent un transfert depuis que les clubs sont sous pavillon qatari et émirati.