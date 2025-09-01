Donnarumma
Mercato – Donnarumma a signé son contrat avec City

Guillaume De Freitas1 septembre 2025

L’officialisation ne devrait plus tarder. Gianluigi Donnarumma ne sera bientôt plus un joueur du PSG. Il a signé son contrat avec Manchester City.

Gianluigi Donnarumma, après quatre ans sous le maillot du PSG, va officiellement s’engager avec Manchester City dans les heures à venir. L’international italien, qui a trouver un accord avec les Citizens depuis plusieurs jours, a vu le PSG et le club anglais trouvé un accord pour un transfert aux alentours des 35 millions d’euros pour l’ancien Milanais.

Un contrat à long terme pour Donnarumma

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, il a été autorisé à voyager pour passer sa visite médicale préalable à sa signature à Manchester City. Une visite médicale qu’il a passée avec succès en Italie, lui qui a été convoqué avec la sélection italienne pour participer aux deux matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026. Ce lundi soir, Fabrizio Romano indique que Gianluigi Donnarumma est officiellement un joueur de Manchester City. Il a en effet signé son futur contrat. L’officialisation ne devrait donc plus trop tarder. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le désormais ex-gardien du PSG a signé un contrat longue durée avec City, sans préciser la durée de ce dernier.

Guillaume De Freitas1 septembre 2025

