Donnarumma
Image : psg.fr

Mercato – Donnarumma se rapproche de Manchester City

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 septembre 2025

Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG lors de ce dernier jour de mercato. Il devrait signer à City, Ederson prenant la direction de Fenerbahçe.

La fin de l’aventure entre le PSG et Gianluigi Donnarumma approche. En fin de contrat dans un an, le gardien italien n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Ne voulant pas le voir partir libre dans un an, le club de la capitale lui a montré la porte de sortie. Si plusieurs clubs se sont intéressés à lui, l’ancien de l’AC Milan a fait le choix Manchester City. L’international italien a trouvé un accord avec l’équipe anglaise pour son futur contrat. Mais pour que son transfert se concrétise, il fallait que City face partir Ederson. C’est désormais chose faite. Selon les informations de Fabrizio Romano, le gardien brésilien va rejoindre Fenerbahçe. Le club turc et Manchester City ont trouvé un accord pour un transfert entre 13 et 14 millions d’euros. Le club de Premier League va désormais pouvoir conclure le deal avec le PSG pour Donnarumma

A voir aussi : Le PSG revoit ses exigences à la baisse pour la vente de Donnarumma

Le PSG revoit ses exigences à la baisse pour la vente de Donnarumma
canalsupporters.com

Le PSG et City discutent pour trouver un accord

De son côté, Fabrice Hawkins indique que des négociations sont en cours entre le PSG et Manchester City pour Gianluigi Donnarumma. L’objectif est de parvenir à un accord dès le départ d’Ederson de Manchester City. Le journaliste de RMC Sport rappelle que le portier possède déjà un accord avec City. Ben Jacobs évoque aussi le dossier de Gianluigi Donnarumma. Le journaliste spécialiste du mercato confirme que Manchester City a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour un transfert à hauteur de 14 millions d’euros. Mais pour que ce dernier soit effectif, il faut qu’il signe Gianluigi Donnarumma à City. Le prix demandé par le PSG a considérablement baissé, lui qui voulait récupérer 50 millions d’euros au départ. Les clubs sont en pourparlers pour finaliser le deal, conclut Ben Jacobs

https://twitter.com/JacobsBen/status/1962403171029913787
https://twitter.com/FabriceHawkins/status/1962265963618865481

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 septembre 2025

Articles similaires

Carlos Soler

Mercato – Carlos Soler va rejoindre définitivement la Real Sociedad

1 septembre 2025
Kolo Muani

Mercato – Randal Kolo Muani ne rejoindra pas la Juventus

1 septembre 2025
Asensio

Mercato – Asensio va prendre la direction de Fenerbahçe

1 septembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Joao Neves, risque de blessures…

1 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page