Mercato – Donnarumma se rapproche de Manchester City

Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG lors de ce dernier jour de mercato. Il devrait signer à City, Ederson prenant la direction de Fenerbahçe.

La fin de l’aventure entre le PSG et Gianluigi Donnarumma approche. En fin de contrat dans un an, le gardien italien n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Ne voulant pas le voir partir libre dans un an, le club de la capitale lui a montré la porte de sortie. Si plusieurs clubs se sont intéressés à lui, l’ancien de l’AC Milan a fait le choix Manchester City. L’international italien a trouvé un accord avec l’équipe anglaise pour son futur contrat. Mais pour que son transfert se concrétise, il fallait que City face partir Ederson. C’est désormais chose faite. Selon les informations de Fabrizio Romano, le gardien brésilien va rejoindre Fenerbahçe. Le club turc et Manchester City ont trouvé un accord pour un transfert entre 13 et 14 millions d’euros. Le club de Premier League va désormais pouvoir conclure le deal avec le PSG pour Donnarumma.

Le PSG et City discutent pour trouver un accord

De son côté, Fabrice Hawkins indique que des négociations sont en cours entre le PSG et Manchester City pour Gianluigi Donnarumma. L’objectif est de parvenir à un accord dès le départ d’Ederson de Manchester City. Le journaliste de RMC Sport rappelle que le portier possède déjà un accord avec City. Ben Jacobs évoque aussi le dossier de Gianluigi Donnarumma. Le journaliste spécialiste du mercato confirme que Manchester City a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour un transfert à hauteur de 14 millions d’euros. Mais pour que ce dernier soit effectif, il faut qu’il signe Gianluigi Donnarumma à City. Le prix demandé par le PSG a considérablement baissé, lui qui voulait récupérer 50 millions d’euros au départ. Les clubs sont en pourparlers pour finaliser le deal, conclut Ben Jacobs.

https://twitter.com/JacobsBen/status/1962403171029913787