Mercato – Donnarumma s’est mis d’accord avec Manchester City

À un an de la fin de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le club de la capitale avant la fin du mercato. Il s’est mis d’accord avec Manchester City.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à trouver d’accord avec ses dirigeants pour prolonger. Le club de la capitale a alors décidé d’offrir sa place de numéro 1 à Lucas Chevalier. L’international italien est donc invité à quitter Paris. Depuis plusieurs jours, son nom est associé à Manchester City. Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, l’ancien Milanais aurait conclu un accord personnel avec le club anglais pour son futur contrat. Il est désireux de rejoindre les Citizens et de jouer sous les ordres de Pep Guardiola.

A voir aussi : PSG – Les adieux de Gianluigi Donnarumma au Parc des Princes

Le départ d’Ederson devrait débloquer ce dossier

Le spécialiste du mercato indique que des discussions sont en cours entre le PSG et Manchester City pour tenter de conclure ce deal. Si le club de la capitale demanderait 50 millions d’euros pour lâcher son gardien, le montant du transfert devrait être inférieur à cette somme, assure Fabrizio Romano, qui n’évoque pas le prix qui satisferait le PSG. Le journaliste conclut en indiquant que l’accord dans ce dossier dépend toujours de l’avenir d’Ederson. Galatasaray est toujours intéressé par le portier brésilien, mais il n’y a pas encore d’accord entre les deux clubs.