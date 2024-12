Malgré des négociations en stand-by pour sa prolongation, le gardien italien, Gianluigi Donnarumma, se sent bien au PSG et veut poursuivre l’aventure.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est au centre des discussions depuis quelques mois. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, les négociations pour une prolongation de contrat de l’Italien sont actuellement en stand-by, comme l’a précisé son agent Enzo Raiola à Radio Sportiva : « Son contrat s’achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s’il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. Un possible retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. On verra dans les années à venir. Pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire cette saison, ensuite on verra bien. »

Le PSG veut prolonger Donnarumma à ses conditions

De quoi jeter un coup de froid dans ce dossier surtout à un moment charnière de l’histoire entre le champion d’Europe 2021 et le club parisien, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Le récent management de Luis Enrique a poussé l’international italien à s’interroger sur son avenir. « Lui qui n’a jamais senti une confiance totale de la part de l’Espagnol et de son adjoint responsable des gardiens Borja Alvarez, a été troublé de voir son statut écorné et d’être mis en concurrence avec Matvey Safonov, aux références internationales incomparables. » Il a notamment très mal vécu la titularisation du Russe face au Bayern Munich en Ligue des champions (défaite 1-0). En exposant sur la place publique l’incertitude autour de l’avenir de Donnarumma, Enzo Raiola a jeté un trouble dans l’environnement parisien. Car, ne pas prolonger le gardien de 25 ans à un an et demi de la fin de son bail obligerait la direction des Rouge & Bleu à le vendre l’été prochain.

Cependant, ce n’est pas la solution privilégiée par l’ancien Milanais. Malgré les doutes des dernières semaines, son option n°1 est de rester au PSG, affirme le quotidien sportif. « Il s’y sent bien et est devenu un élément influent du vestiaire, très apprécié par tous pour sa bonhomie. » Même si le club de la capitale est conscient du manque de garanties du portier parisien surtout lors des grands rendez-vous de Ligue des champions, l’arrivée de Matvey Safonov visait plus à le booster qu’à le remplacer. « Il reste un des meilleurs spécialistes au monde et la volonté de le prolonger est partagée. » Mais les négociations ne se dérouleront pas aux mêmes conditions qu’à son arrivée libre en 2021, ce qui explique les discussions au ralenti ces derniers mois. « Le conseiller football Luis Campos a imposé à tous ceux signés depuis 2022, recrutements ou prolongations, une part de salaire variable en fonction du nombre de matches disputés, qui peut représenter jusqu’à un tiers des revenus. C’est ce qui est aujourd’hui proposé à Donnarumma. Loin de ses modalités actuelles qui prévoient des émoluments de 10M€ par an, légèrement revus à la hausse chaque intersaison », explique L’E. Gianluigi Donnrumma devra donc faire quelques efforts financiers s’il souhaite poursuivre sa carrière au PSG.