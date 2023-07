Mercato – Dortmund en pince sérieusement pour Warren Zaïre-Emery

Le Borussia Dortmund serait sous le charme de Warren Zaïre-Emery et aurait entamé des pourparlers avec le PSG pour lancer les bases d’un hypothétique transfert.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery a impressionné pour ses premiers pas en professionnel avec le PSG. Il s’est même octroyé une vraie place au sein de la rotation rouge et bleu lors de la saison passée. Une satisfaction alors que les titis parisiens peinent globalement à tirer leur épingle du jeu sous la tunique parisienne au cours des années précédentes. Le natif de Montreuil fait, par voie de conséquence, l’objet de nombreux intérêts sur le mercato. Il faut dire que de disputer 31 rencontres avec le PSG offre une vitrine non négligeable, surtout si jeune.

À voir aussi : Revue de Presse PSG : Mbappé, Kimpembe, Kang-In Lee, Rico…

🚨 Nordi Mukiele devrait faire son retour à la compétition au début du mois de septembre 🗓️



Le joueur a commencé à recourir et a de bonnes sensations de reprise après son opération pour une lésion haute des ischio-jambiers 📈🇫🇷



[L’Équipe] pic.twitter.com/BbKnXGhPT5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 8, 2023

Le PSG et son double discours

Le Borussia Dortmund, toujours dans l’optique d’enrôler les pépites de demain, se serait d’ailleurs manifesté auprès de son homologue hexagonal pour lui chiper Warren Zaïre-Emery, nous expose RMC. Avec la perte de Jude Bellingham, parti du côté du Real Madrid, les Borussens cherchent un nouveau talent à faire éclore au sein de leur entrejeu. Des pourparlers auraient même déjà commencé entre toutes les parties. Le Paris Saint-Germain posséderait, lui, un double discours dans ce dossier. En on », il ne serait nullement question de le vendre. L’espoir tricolore se place comme une vraie vitrine de la formation francilienne et Paris souhaiterait plutôt le prolonger, son contrat prenant fin en 2025. Pourtant, en off » la donne ne serait pas si catégorique que cela. Le Borussia Dortmund, lui, comte apparemment jouer crânement sa chance. RMC précise que Manchester City, Pep Guardiola étant fan du titi, et Arsenal resteraient à l’affût.