Mercato – Dossier bloqué pour Carlos Soler à Villarreal

Carlos Soler fait partie des indésirables dont le PSG souhaite se séparer. Villarreal en a fait sa priorité, mais le PSG ne voudrait pas brader son joueur.

Prêté à West Ham la saison dernière, Carlos Soler n’a pas convaincu le club anglais de le conserver au-delà de son prêt. L’international espagnol est donc revenu au PSG, avec qui il a un contrat qui court jusqu’en juin 2027. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’ancien valencian a été invité à se trouver une porte de sortie. Malgré des prestations mitigées avec les Hammers, Carlos Soler attise les convoitises. Des clubs de Premier League et de Liga le suivraient de près.

Le PSG ne veut pas le brader

À la recherche d’un milieu de terrain, Villarreal aurait fait de Carlos Soler sa priorité. Marcelino, le coach du club espagnol qui a eu le joueur sous ses ordres à Valence, estime que Carlos Soler est profil idéal pour densifier son milieu de terrain. Mais selon Foot Mercato, ce dossier semble pour l’instant bloqué. En effet, même si le PSG ne compte pas sur lui, le champion d’Europe ne souhaiterait pas brader un joueur qu’il a acheté 18 millions d’euros lors de l’été 2022. Cette situation agacerait Villarreal, avance Foot Mercato. Le club espagnol espère une avancée rapide dans le dossier Soler. Le PSG, de son côté, temporise, bien conscient de l’intérêt du club espagnol, conclut le média footballistique.