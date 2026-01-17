Mercato – Dro Fernandez a annoncé à ses coéquipiers son départ pour le PSG

Très proche de rejoindre le PSG, le jeune milieu offensif du FC Barcelone, Dro Fernandez, a annoncé son départ à ses coéquipiers. Une perte qui met en rage le club catalan.

Le PSG est sur le point de boucler une arrivée dans ce mercato hivernal. En effet, depuis quelques heures, plusieurs sources annoncent le transfert de Pedro Fernández Sarmiento, surnommé Dro Fernandez. Un joli coup réalisé par le board parisien pour un joueur dont la clause libératoire est fixée à 6M€.

À lire aussi : Les nouveaux titis qui pourraient être lancés par Luis Enrique

Hansi Flick furieux du départ de Dro Fernandez

Et même si ce dossier n’est pas encore bouclé à 100%, il ne fait plus aucun doute que l’international U18 espagnol va rejoindre les champions d’Europe d’ici quelques jours. En effet, selon RMC Sport, le club de la capitale règle les éléments administratifs pour lever la clause libératoire du joueur. « En Espagne, c’est le joueur qui doit payer cette somme à la Ligue de football, laquelle reverse ensuite l’argent au club qui cède son joueur, donc dans ce cas au FC Barcelone. Le PSG est habitué à ce genre de montage » avec les précédents cas Neymar Jr et Ousmane Dembélé. De son côté, Dro Fernandez a annoncé à ses coéquipiers son départ prochain vers le PSG.

Au FC Barcelone, on n’a pas caché sa colère suite à la perte d’un jeune talent de la Masia. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach Hansi Flick s’est exprimé à ce sujet : « Si tu veux jouer pour le Barça, il faut donner 100 % et y mettre tout ton cœur. Et c’est ce que je veux dire à tout le monde, à ceux qui sont avec nous en ce moment et à ceux qui nous rejoindront. Ils doivent vivre à 100 % pour ces couleurs. C’est ce que je veux voir, et les autres, je n’en veux pas. Je parlerai de Dro quand ça sera officiel. Maintenant, non. Je ne veux pas répondre parce qu’en tant qu’entraîneur, on donne notre énergie et notre confiance aux joueurs pour qu’ils se progressent. Mais il y a des gens dans leur entourage… Je préfère attendre que ce soit terminé. S’il s’en va, on en reparlera, mais pas maintenant. »

Dans ce dossier, Luis Enrique a joué un rôle important. Partageant le même agent que Dro Fernandez (Ivan de la Pena), le coach parisien a tenu le bon discours pour convaincre le joueur de 18 ans de rejoindre le PSG. « Ces derniers jours, De la Pena a donc poussé pour mettre Dro Fernandez au PSG, une opération validée par Luis Campos. Ce deal en passe d’être conclu (il ne reste que la partie administrative à régler) a été à l’origine de frictions entre l’agent et le Barça, preuve que le club catalan a peut-être laissé filer un grand talent à Paris », conclut RMC.