Mercato – Dro Fernandez au PSG pour huit millions d’euros ?

C’est le feuilleton qui agite le mercato hivernal du PSG, la possible arrivée de Dro Fernandez. Le milieu de terrain pourrait signer au PSG pour huit millions d’euros.

Le PSG pourrait recruter un joueur lors de ce mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, le nom de Dro Fernandez est associé au club de la capitale. Le milieu de terrain (18 ans) a fait savoir à ses dirigeants et à ses coéquipiers qu’il comptait quitter le FC Barcelone cet hiver. Et malgré les sollicitations d’autres clubs (Chelsea, Manchester City, Borussia Dortmund), il souhaiterait rejoindre le PSG. Alors qu’il a une clause libératoire de six millions d’euros, il pourrait finalement rejoindre le PSG dans le cadre d’un transfert.

Le PSG veut conserver des bonnes relations avec le Barça

Comme plusieurs médias espagnols, Mundo Deportivo explique que le PSG et le FC Barcelone discutent d’un transfert pour permettre au PSG de payer un peu moins et au Barça de recevoir une somme plus importante pour son joueur. En effet, quand une clause libératoire est levée, l’imposition est plus élevée que dans le cadre d’un transfert normal, pouvant porter le total à payer à environ 9 millions d’euros pour les Rouge & Bleu. Le quotidien sportif ibérique confirme également que les dirigeants du PSG souhaitent conserver une bonne entente entre les deux directions, après de nombreuses tensions ces dernières années avec plusieurs dossiers tendus, dont celui d’Ousmane Dembélé. Mundo Deportivo indique que le transfert de Dro Fernandez au PSG devrait s’élever à huit millions d’euros.