Mercato du PSG : Cristiano, Correa, les rumeurs italiennes vivaces

On parle beaucoup du PSG en Italie. Il y a le dossier Achraf Hakimi. Mais aussi des rumeurs. Ainsi si Cristiano Ronaldo est en vacances, “son portable est toujours allumé”, écrit Tuttosport. “Jorge Mendes, de son côté, s’est armé de plusieurs chargeurs car la ligne reste très chaude même en l’absence d’un seul projet et donc irréfutable pour son poulain.” Si la TVI a évoqué une discussion pour une prolongation de contrat à la Juve jusqu’au 30 juin 2023, c’est faux assure Tuttosport. Aujourd’hui il n’y a pas d’enthousiasme non plus à son sujet sur les fronts espagnol et anglais. Quant au PSG il devrait d’abord vendre Kylian Mbappé, observe le journal sportif turinois.

“CR7 attend désormais le PSG” titre ce matin le journal gratuit italien Leggo. Cristiano Ronaldo est très tenté par le PSG – qui n’a pourtant encore fait aucune approche officielle – alors que les portes du Real Madrid et de Manchester United seraient fermées, écrit Timothy Ormezzano. Les adieux du Portugais révolutionneraient le marché de la Juventus. Deux successeurs possibles à Cristiano à la Juve : Gabriel Jesus (City) en pole, et Mauro Icardi.

Le journal sportif romain Corriere dello Sport entretient ce jeudi la rumeur Joaquin Correa/PSG. L’attaquant argentin de 26 ans de la Lazio souhaite partir pour aller voir plus haut. Le club l’accepte, le Tucu est à vendre. Charge à Igli Tare de le vendre le plus cher possible. La Lazio valorise l’Argentin à 35-40 millions. Alessandro Lucci, agent du joueur, profite de ses bonnes relations avec Leonardo et les biancoceleste pour faire le lien. Le PSG, qui va dépenser beaucoup pour signer Achraf Hakimi, voudrait mettre Pablo Sarabia (29 ans) dans la balance, explique le journal romain avec cette formule : “Objectif : moins de cash dans la négociation.“ Si l’international espagnol est estimé 20M€, le PSG doit ajouter 15/20 millions d’euros, poursuit le Corriere dello Sport. Pablo Sarabia gagnant 3 millions d’euros par an, le chiffre n’est pas prohibitif pour les Biancocelesti, ajoute le journal avant de conclure avec un “réflexion en cours.”

La Repubblica, autre journal romain, va dans le même sens dans ce dossier Joaquin Correa/PSG. La demande du président Lotito est actuellement de 45 millions en cash, montant qui pourrait tomber à 35-40M€, tandis que Leonardo vise une remise en incluant Pablo Sarabia dans l’affaire, peut-on lire.