Mercato : Echos contradictoires sur l’avenir de Bernardo Silva

Cet été, le PSG aurait comme priorité de recruter Bernardo Silva. Ces dernières heures, des échos contradictoires ont eu lieu sur son avenir et un possible départ en Arabie saoudite.

Pour remplacer Lionel Messi, le PSG compterait recruter Bernardo Silva. Les dirigeants parisiens auraient fait de l’international portugais sa priorité pour son mercato estival. Après six ans à Manchester City où il a tout gagné, l’ancien monégasque (28 ans) aimerait changé d’air cet été même s’il a encore deux ans de contrat. Ces dernières semaines, on parlait d’un souhait de Bernardo Silva de rejoindre le club de la capitale, même si le FC Barcelone s’intéresserait aussi à lui et qu’il n’a jamais caché qu’il aimerait aussi connaître la Liga. Mais ces dernières heures, un intérêt de l’Arabie saoudite. Des échos contradictoires à ce sujet sont sortis dans la presse européenne.

Annoncé proche de l’Arabie saoudite

Selon les informations de Marca, l’arrivée de Bernardo Silva en Saudi Pro League serait quasiment bouclée. Après Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, l’Arabie saoudite a recruté ou est sur le point de recruter plusieurs grands joueurs depuis l’ouverture du mercato (Benzema, Kanté, Koulibaly, Ziyech…). Le quotidien sportif madrilène indique que l’Arabie saoudite ne veut pas être considérée comme un championnat de retraité mais prouver qu’il peut attirer des joueurs encore dans leur meilleure forme. Si Bernardo Silva accepte de venir, ce sera un vrai avertissement pour les championnats européens, dont la Premier League affirme Marca. Avec ce recrutement, le Pays du Golfe espère avoir un impact pour obtenir l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Bernardo Silva n’a pas encore pris de décision sur son avenir

De son côté, Foot Mercato explique que même si Bernardo Silva est bien dans le viseur d’Al-Hilal en plan B de Lionel Messi, qui a quitté le PSG libre de tout contrat et qui va s’engager avec l’Inter Miami, le joueur de Manchester City ne serait pas emballé par une arrivée en Arabie saoudite. Enfin, Fabrizio Romano a également fait un point sur ce dossier. L’international portugais n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir. Le PSG considère Bernardo comme cible prioritaire même si des clubs saoudiens poussent fort. Un temps intéressé, cela s’annonce compliqué pour le FC Barcelone notamment en raison du fair-play financier. Le spécialiste du mercato conclut en expliquant que la décision finale appartiendra à Bernardo Silva même si les négociations avec Manchester City s’annoncent compliquées, le club anglais souhaitant conserver son joueur.

