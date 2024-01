Mercato : Echos contraires dans le dossier Gabriel Moscardo

Un dossier qui prend de plus en plus la tournure d’un feuilleton pour le PSG. L’arrivée de Gabriel Moscardo a souvent été annoncée comme retardée, mais pourrait tout simplement être annulée.

Ces dernières heures, les échos en provenance du Brésil annonçaient une confiance du côté de Gabriel Moscardo et du PSG quant à la signature du contrat de cinq qui attend le jeune milieu de 18 ans. Le milieu des Corinthians serait actuellement à Paris et dans l’attente de la décision des dirigeants parisiens afin de savoir si la signature de son contrat se fera avant ou après son opération, et la date exacte de celle-ci. Le média UOL affirme également que Nasser Al-Khelaïfi aurait donné sa parole à Gabriel Moscardo quant au fait que l’opération ira à son terme. Cependant, en provenance du Brésil, des échos contraires résonnent, à l’extrême opposé de ces informations. En effet, selon Marcelo Bechler, journaliste pour TNT Sports Brésil, le PSG aurait des doutes, grandissants ces derniers jours. Le club de la capitale souhaite recruter le joueur, mais aussi être sur d’obtenir le retour attendu.

En ce sens, Marcelo Bechler affirme qu’à ce stade, le transfert pourrait ne pas se faire, tant les dirigeants du Paris Saint-Germain hésiteraient à poursuivre les négociations. Les prochaines heures devraient être décisives.