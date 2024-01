Mercato : Echos contraires dans le dossier Hugo Ekitike

Le mercato hivernal du PSG voit déjà les informations fusées. Dans le sens des départs, le dossier Hugo Ekitike est la priorité sur le bureau des dirigeants parisiens. Une porte de sortie en Allemagne ? En Angleterre ? Un prêt ? Un transfert ? Le point sur ce dossier.

Après trois jours dans ce mercato hivernal 2024, le PSG voit son dossier prioritaire dans le sens des départs être sujet à différentes informations. En effet, du côté de la presse française, Hugo Ekitike était envoyé sur les tablettes de Wolverhampton en prêt, l’Eintrahct Franchfort puis Wolfsburg. C’est en tous cas ce qu’affirmaient nos confrères d’RMC Sport et du journal L’Equipe. Ces derniers avançaient même des négociations entamées de la part de l’actuel 10e de Bundesliga qui s’apprêterait à formuler une première offre. L’idée poutre le club d’outre-Rhin serait de s’attacher les services de l’attaquant de 21 ans dans le cadre d’un prêt payant, en prenant le salaire en compte. Cependant, en Allemagne, l’information n’est pas parvenue de la même manière. En effet, selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, la piste menant Hugo Ekitike à Wolfsburg ne serait rien de plus qu’une rumeur. Notre confrère germanique l’affirme : « Il n’y aura pas de transfert« .

A lire aussi : Les dernières informations autour de l’avenir d’Hugo Ekitike

Toutefois, l’ancien du Stade de Reims garde une belle cote et un certain potentiel, qui pourraient le faire rebondir en Allemagne ou en Angleterre, où il semble ne pas manquer de prétendants. Ce dossier ne devrait pas s’éterniser et durer outre cet hiver 2024.