Mercato : échos contraires sur l’avenir d’Olise selon la presse allemande

Pisté par le Real Madrid, Michael Olise est l’une des grandes attractions du mercato. Reste que les échos se contredisent dans ce dossier.

Le Paris Saint-Germain aurait un grand rêve sur le mercato : Michael Olise. Et selon certaines sources (voir ici), Luis Campos pourrait bien passer à l’action dès cet été. Luis Enrique verrait, en effet, la superstar du Bayern et de L’Équipe de France comme l’ajout idéal à son attaque déjà bien fournie. Dans cette optique, Kickercroit savoir que les Parisiensscrutent avec attention les prestations du natif de Londres lors de la Coupe du monde. Et comme chaque observateur, leurs yeux brillent devant ses prestations XXL.

À lire aussi : Mercato – Un intérêt du PSG pour Michael Olise ?

Michael Olise vers une prolongation au FC Bayern ?

Néanmoins, on ne voit pas très bien comment le PSG compte s’y prendre pour réussir son coup. Car oui, le FC Bayern n’a aucunement l’intention de vendre son facteur X auteur de 22 buts et de 33 passes décisives cette saison. Le Real Madrid, très chaud sur la piste depuis l’entame du mercato, risque d’ailleurs de se casser également les dents dans ce dossier, au grand damne de Florentino Perez et de José Mourinho.









Surtout que Bild apporte un tout autre son de cloche. Dans l’esprit des Bavarois, tout serait très clair et aucune négociation ne sera ouverte. La raison ? Michael Olise ne serait pas du tout contre l’idée de poursuivre son aventure en Allemagne. Autrement dit, une prolongation est sur la table selon Bild.









L’attaquant de 24 ans aurait eu des contacts positifs en ce sens avec sa direction et les discussions concrètes devraient se lancer une fois la Coupe du monde terminée. Vous l’aurez donc compris : le Bayern ne se laissera pas faire. Le PSG et le Real Madrid sont prévenus.

